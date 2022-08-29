Acun Ilıcalı Survivor'u neden bırakıyor? Yerine gelecek isim kim?

Acun Ilıcalı Survivor'u neden bırakıyor? Yerine gelecek isim kim?

Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin yoğunluğundan dolayı Survivor'ı bırakma kararı aldı. Peki, Ilıcalı'nın yerine hangi isim gelecek? İşte, detaylar...

Survivor yeni sezon için hazırlıklar sürerken, Acun Ilıcalı hakkında yeni bir iddia çıktı.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City iddialı bir şekilde sezona giriş yaparken Ilıcalı da tüm enerjisini takımına aktarmış durumda.

Maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünen katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

Acun Ilıcalı'nın yerine kim gelecek?

Peki, Acun Ilıcalı, 2015'ten beri devam eden Survivor macerasına veda mı ediyor?

Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor. Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek.

Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.