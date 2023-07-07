Acun Ilıcalı'dan Arda Güler paylaşımı: 'Bugün seninle gururlandık' Acun Ilıcalı, Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'e destek mesajı yayınladı. İşte o paylaşım..

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük bir başarıya imza atan milli futbolcumuz Arda Güler sosyal medyaya damga vurdu.

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'e milyonlarca destek ve tebrik mesajı atıldı.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran Arda Güler'e bir destekte Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ünlü televizyon Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Arda Güler'e destek oldu.

Ilıcalı yaptığı paylaşımda 'Bugün seninle gururlandık, ileride de bizi birçok kez gururlandıracağından şüphem yok. Allah yardımcın olsun, hayalindekileri yaşamayı nasip etsin' ifadelerine yer verdi.