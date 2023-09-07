Acun Ilıcalı'dan bomba: Survivor All Star'ın ikinci yarışmacısını duyurdu! Artık SMS atılmayacak... Acun Ilıcalı, Survivor All Star için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Başarılı televizyoncu, ikinci yarışmacıyı da sosyal medya hesabından açıkladı.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor, bu sene yeniden All Star kadrosuyla seyirci karşısında olacak.

Herkesin severek izlediği yarışmanın ilk ismi ise dün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğunu duyurdu.

Survivor yarışmasını daha önce kazanan Altınkaya, katılımıyla herkesi de heyecanlandırdı.

Bir açıklama daha geldi

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın ardından bugün yine sosyal medya hesabından bir ismi daha açıkladı.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada Nagihan Karadere'nin Survivor All Star'da boy göstereceğini duyurdu.

Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)

Ilıcalı'nın SMS kısmına değinmesi ise Suvivor'da bu sene sistemin baştan sona değişeceğinin sinayalini de vermiş oldu.