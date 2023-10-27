Acun Ilıcalı'dan eski Survivor yarışmacısına sert sözler! 'Kansız adam sevmem' Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Nur Tuğba'nın YouTube kanalına konuk oldu ve yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çekti.

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Nur Tuğba'nın YouTube'da yayınlanan Nur Tuğba ile Laf Aramızda kanalına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı açıklamaları ile gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, 'Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?' sorusuna verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü televizyoncu isim vermeden 'Birkaç kansız çıktı' diyerek merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar “Survivor'ı bana sormayın” diyor. Ben de aradım "Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?" dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın” dedim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ayrıca "Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının Serkay Tütüncü olduğunu iddia etti. Serkay Tütüncü Survivor'ın ardından TV8'de bir program yapmış ve daha sonra dizilerde rol almıştı.