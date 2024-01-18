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Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor paylaşımı! Takımlar değişiyor mu?

Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor paylaşımı! Takımlar değişiyor mu? Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine Survivor'da takımlarda değişiklik yapılsın mı diye sordu.