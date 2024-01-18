Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor paylaşımı! Takımlar değişiyor mu?

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı Survivor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor.
Her bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Survivor'da bazı izleyiciler takımların değişmesi gerektiğini düşünüyor.
Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir anket yaptı.
Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda takipçilerine "Takımlarda değişiklik olsun mu" diye sordu.
Acun Ilıcalı'nın anketin sonucuna göre takımlarda değişiklik yapabileceği konuşuluyor..