Acun Ilıcalı'dan Galatasaray paylaşımı: '73 yıl sonra büyük rövanş' Galatasaray ile Hull City'nin karşı karşıya geleceği hazırlık maçı öncesi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Galatasaray bugün bir hazırlık maçı oynayacak.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı takımını hazırlık kampı için Türkiye'ye getirdi.

Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak olan Hull City ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın mücadelesi öncesi Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi;

"73 yıl sonra büyük rövanş :) “Galatasaray-Hull City” karşılaşması bu akşam 19.45’te canlı yayınla"

Daha önce 1950 yılında bir maç yapan Galatasaray ve Hull City tam 73 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Hull City maçı saat 19:45'te oynanacak.