Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler paylaşımı: "Kabul edilemez" Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Halil Umut Meler'e destek verdi.

ensonhaber.com

Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından tepkiler devam ediyor.

Spor camiasını sarsan olayın ardından ünlü isimler yaptıkları paylaşımlar ile hakem Halil Umut Meler'e destek oluyor.

Ünlü televizyoncu ve Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Halil Umut Meler'e destek verdi.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kabul edilemez. Kendisine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Futbol sevgi, barış ve kardeşliktir. Şiddetin futbol sahalarında yeri olamaz." ifadelerine yer verdi.