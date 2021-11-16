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    Acun Ilıcalı'dan şaşırtan atak! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'le anlaşma yaptı

    İlgiyle takip edilen programlarının yeni sezon hazırlıkları için harekete geçen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Survivor 2022 için Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile el sıkıştığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 14:20
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    Acun Ilıcalı'dan şaşırtan atak! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'le anlaşma yaptı

    Güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkatleri üzerine çekiyor.

    2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel'in, Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor.

    Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Erçel, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan 29 yaşındaki Erçel, son olarak hakkında ortaya atılan flaş bir iddiayla gündeme geldi.

    ACUN ILICALI İLE EL SIKIŞTI İDDİASI

    Magazin D'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Survivor 2022 kadrosunda yer alması için Gamze Erçel'e teklifte bulundu ve Erçel de bu teklifi kabul etti.

    Ayrıca Erçel'in çalışmalara şimdiden başladığı öne sürüldü.

    Acun Ilıcalı dan şaşırtan atak! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel le anlaşma yaptı #1

    GAMZE ERÇEL KİMDİR?

    1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Hande Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapan Erçel'in erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunmaktadır.

    2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

    ''Güneşin Kızları'' dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer almıştır.

    Ayrıca "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırmıştır.

    Acun Ilıcalı dan şaşırtan atak! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel le anlaşma yaptı #2

    Acun Ilıcalı dan şaşırtan atak! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel le anlaşma yaptı #3

    Acun Ilıcalı dan şaşırtan atak! Hande Erçel in ablası Gamze Erçel le anlaşma yaptı #4

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