Acun Ilıcalı'dan şaşırtan mont açıklaması: '20 yıldır montum yoktu' Acun Ilıcalı katıldığı bir programda yaptığı mont açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. 20 yıldır montu olmadığını söyleyen Ilıcalı Hull City'i aldıktan sonra mont aldığını ifade etti.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündeme oturdu.

TV8 kanalının sahibi olan ve geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Genellikle terlik ve siyah tişört ile görmeye alışık olduğumuz Acun Ilıcalı İngiltere'den takım satın alana kadar montum yoktu açıklamasıyla gündeme geldi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim.

Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum.”