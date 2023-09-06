Acun Ilıcalı'dan son dakika paylaşımı! Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu... Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı'nın bu paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon pek fazla dikkat çekmedi.

Fenomenlerin yarıştığı Survivor, düşük reyting alınca Acun Ilıcalı harekete geçti ve güçlü bir kadro kurma kararı aldı.

Bunun akabinde yeni bir All Star hazırlığına başlayan Ilıcalı, ilk yarışmacıyı da sosyal medya hesabından duyurdu.

O isim herkesi heyecanlandırdı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor All Star'ın ilk yarışmacısını duyurdu.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum." dedi.