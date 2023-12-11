Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere’ye imalı sözler! Survivor All Star’ın yeni kadrosu belirlendi. Tamamen performansa dayalı olacak yeni sezon oyuncularından Nagihan Karedere’ye Acun’dan taş geldi.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı Survivor All Star’ın yeni yarışmacıları ile yayın gerçekleştirdi. Yayında yeni sezonun konseptine dair detaylar ve takımlar belirlendi.

Geçtiğimiz sezonlarda birinci olamadığı için Acun Ilıcalı’ya “Bir daha katılmam” çıkışıyla çok konuşulan Nagihan Karadere’nin takımı belli oldu. Söylenen sözleri unutmayan Ilıcalı yayın sırasında Karadere’yi es geçmeyerek sözleriyle olay oldu.

Bu konuşmaya kalp dayanmaz…

"Ben şimdiden sana bir iki tane füze yollayayım buradan" diyerek başlayan Acun Ilıcalı devamında ise, "Algı oldu, o öyle yaptı bu böyle yaptı. Hak etmedim, bunlar benim başıma niye geldi şeklinde mağdur Nagihan'ın dönemi bitti. Artık parkurların kraliçesini tam anlamıyla performans bekliyor. Bu saatten sonra artık elenme korkun yok, her koyun kendi bacağından asılacak." dedi.

Ilıcalı’dan sonra söz alan Nagihan "Kalbim ağzımdan çıkıyor ben böyle daha önce heyecanlanmadım. Kalp dayanmayacak. Benim şu an kalbim dayanmıyorsa kimsenin kalbi dayanmayacak" dedi.