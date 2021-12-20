Acun Ilıcalı'dan yeni dizi atağı! Herkes Survivor'a odaklanacak sandı ama...

Acun Ilıcalı'dan yeni dizi atağı! Herkes Survivor'a odaklanacak sandı ama...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, yepyeni bir dizi için harekete geçti. Bir aşk ve aile dramının anlatıldığı Canım Annem adlı dizi, hafta içi her gün Kanal 7'de yayınlanan Emanet'e rakip olacak.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen yarışma programlarının yanı sıra Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle reyting listelerindeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Diziler konusunda oldukça seçici olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, bugüne kadar birçok başarılı diziye imza atan OGM Pictures'a yepyeni bir dizi siparişi verdi.

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli ile Ece Tahtalıoğlu'nun oturduğu, yapımcılığını ise Stellar Yapım'ın üstlendiği, Canım Annem adlı günlük dizinin çekimleri, 15 Aralık'ta başladı.

EMANET'E RAKİP OLACAK

Bir aşk ve aile dramını konu edinen ve hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Canım Annem dizisi, iki sezondur Kanal 7'de yayınlanan günlük dizi Emanet'e rakip olacak.

İkiz kardeşlerin hikayesini ekranlara taşıyacak dizinin oyuncu kadrosunda; Erol Gedik, Selin Sezgin, Özlem Savaş, Faruk Pakiş, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Kayra Zabçı, Emin Önal, Funda Eskioğlu, Jülide Güven, Yavuz Pekdiker, Belma Mamati, Nihan Tüfekçioğlu, Metin Yıldırım, Cansın Mısırlı ve Gece Işık Demiral yer alıyor.

ŞUBAT AYINDA İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Canım Annem dizisi, 2022 yılının şubat ayında Survivor başladığında izleyicilerle buluşacak.

Zeynep isimli küçük bir kızın, bir kazada ansızın annesini kaybetmesi ile başlayan hikayesi herkesi derinden etkileyecek.

CANIM ANNEM KONUSU

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir.

Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir.

Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir.

Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır.

Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder.

Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğensin diye oraya göndermiştir.