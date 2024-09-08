Acun Ilıcalı'nın eski eşi yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle pozlarını paylaştı...

Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, iş insanı Bülent Ciritci ile aşk yaşıyor.
Acun Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla ve Yasemin isminde iki kızı bulunuyor.
Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Bülent Ciritci ile pozlarını paylaştı.
Aşklarını saklamayan Zeynep Yılmaz ve Bülent Ciritci'nin aşk pozları sosyal medyada gündeme geldi.
Zeynep Yılmaz'a ait Thanx Mimarlık, Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikili bu şekilde tanışmıştı.
Zeynep Yılmaz ile Bülent Ciritci'nin arkadaşlık ile başlayan ilişkileri aşka dönüştü.
Geçtiğimiz gün bir düğüne katılan Zeynep Yılmaz ve Bülent Ciritci birlikte verdikleri pozları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
İşte o kareler...