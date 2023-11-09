Acun Ilıcalı'nın 'Kansız adam sevmem' sözleri olay yaratmıştı! Barış Murat Yağcı'dan yorum geldi.. Acun Ilıcalı ile Serkay Tütüncü arasında yaşanan polemiğe eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan yorum geldi. İşte Barış Murat Yağcı'nın açıklamaları..

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde isim vermeden eski bir Survivor yarışmacısı hakkında "Kansız adam sevmem" sözleri ile gündeme gelmişti.

Katıldığı bir programda sorulan soruları yanıtlayan Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?' sorusuna verdiği cevap gündeme bomba gibi düşmüştü.

Acun Ilıcalı "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar “Survivor'ı bana sormayın” diyor. Ben de aradım "Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?" dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın” dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ayrıca "Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem." demişti.

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri söylediği kişinin Serkay Tütüncü olduğu tahmin edilirken Tütüncü'de bu sözlere yanıt vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Barış Murat Yağcı'dan yorum geldi

Eski Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı ve Serkay Tütüncü arasındaki polemik hakkındaki yorumuyla dikkat çekti.

Barış Murat Yağcı konu hakkında "Acun abinin programlarında çok insan çıkış yaptı, hayatları değişti. İki taraf için de gemileri yakmanın manası yok. Acun Medya da bize emek verdi; biz de onlara. Nankör olmamak gerekiyor." dedi.