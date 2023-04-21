Acun Ilıcalı ve kızlarının bayram pozlarına beğeni yağdı! 'Acun'un prensesleri' Acun Ilıcalı kızları ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak bayram mesajı yayınladı. İşte Acun Ilıcalı'nın bayram paylaşımı..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan bayramı mesajı yayınladı.

TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Instagram'da 13.6 milyon takipçisi bulunan Acun Ilıcalı sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Kızları ile fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın "Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey gönlünüzce olsun…" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Acun Ilıcalı'nın Banu Ilıcalı, Melisa Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı isminde 4 kızı bulunuyor.

İşte Acun Ilıcalı'nın bayram paylaşımı..