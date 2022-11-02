Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez abisini paylaştı. O paylaşımla sosyal medya yıkıldı. Ilıcalı kardeşlerin benzerliği yom artık dedirtti. İşte Acun Ilıcalı'nın abisi...

TV8'in ve Hull City takımının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı TV programlarıyla başarıya ulaşan Acun Ilıcalı'nın bir de Ömer Cenker Ilıcalı adında abisi var.

Sosyal medya hesabından kızlarıyla paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ilıcalı, ilk kez abisini paylaştı.

Ünlü televizyoncunun kendisinden 2 yaş büyük olan abisiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Abisiyle benzeliği şaşırttı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve yeğeni Ece ile fotoğraf paylaştı. Büyük kızı Banu Ilıcalı'nın da olduğu aile fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Ünlü televizyoncunun sır gibi sakladığı abisi, görenleri şoke etti. İkilinin benzerliği gözlerden kaçmadı. O fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın abisi...

Ömer Cenker Ilıcalı kimdir?

Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı.

Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ömer Cenker Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı.