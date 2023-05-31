Acun Ilıcalı'nın torunu büyüdü, tatlılığı parmak ısırttı! Her görenden aynı yorum... Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına aldı. Şimdilerde 3 yaşında olan Begüm, dedesinin doğum gününü kutladı. Son halini görenler ise tatlılığına hayran kaldı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, kız çocuk sevgisinin yanında torun sahibi olmanın da tadını yaşıyor. İlk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu, Efe Ceyhun ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Begüm bir kız çocuğu olan Banu Ilıcalı, anneliğin tadını çıkarıyor. Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm, 3 yaşında girdi. Dedesinin doğum gününde görüntülenen Begüm'ün son halini görenler parmaklarını ısırdı. Dedesine benzetildi Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan gönderide Banu Ilıcalı'nın kızı Acun Ilıcalı'ya benzetildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı "tıpkı dedesinin kopyası" "Torunu çok tatlı", "Dedeye benziyor maşallah", "Şu torunun güzelliğine bak, maşallah", "Maşallah, torun size benziyor" yorumlarında bulundu.