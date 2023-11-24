Acun llıcalı kızları ile poz verdi! O karelere yorum yağdı..

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından kızları ile paylaşım yaptı. Kızları ile sık sık poz veren Ilıcalı bu karelerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
Acun Ilıcalı'nın Banu Ilıcalı, Melisa Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı isminde 4 kızı bulunuyor.
Sosyal medyayı son derece aktif şekilde kullanan Acun Ilıcalı'nın Instagram'da 13,6 milyon takipçisi bulunuyor.
Kızları Melisa, Leyla ve Yasemin ile fotoğraflarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın "Geleneksel Winter Wonderland gezisi :)" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Acun Ilıcalı'nın son Instagram paylaşımı..