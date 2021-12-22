Acun'a Survivor All Star şoku! Herkesin gözdesi olan yıldız isim fena sakatlandı...

Acun'a Survivor All Star şoku! Herkesin gözdesi olan yıldız isim fena sakatlandı...

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın kadrosunu yayınladı. Ilıcalı'nın kadroyu yayınlanmasının ardından en favori isimlerden olan Adem, sakatlandığını duyurdu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve herkesin ilgiyle izlediği Survivor yarışması, bu sene Survivor All Star olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezonlarda ter döken yarışmacılar, yeniden şampiyon olmak için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

İsimlerin hepsi seyircinin yakında tanıdığı kişiler olurken, bazıları ise favori olarak öne çıkıyor.

Bu favori olan isimlerin başında ise Adem, Atakan, Aycan, Barış Murat, Seda, Sema ve Nagihan yer alıyor.

Ancak Acun Ilıcalı'nın kadroyu açıklamasının ardından favori olan isimlerden Adem, sakatlandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

SAKATLANAN ADEM'İN DURUMU NASIL?

Survivor All Star kadrosunda olan Adem Kılıççı, yoğun antrenmanlarından sonra sakatlandığını ve Acun Ilıcalı ile durumu değerlendirip ameliyat olacağını duyurdu.

Kılıççı açıklamasında, "Yine her zamanki gibi zorlu ve meşakkatli bir yol nasip oldu. Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık." dedi.

Adem Kılıççı ameliyat sonrası yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyatın iyi geçtiğini açıkladı.