Acun'dan bir bomba daha! Survivor All Star 2024'ün 4. yarışmacısını açıkladı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni sezonun dördüncü yarışmacısını açıkladı.

ensonhaber.com TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, MasterChef finalinin akabinde başlayacak. All Star kadrosuyla yayınlanacak olan Survivor 2024 heyecanı şimdiden geldi. Eski yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosu da şekillenmeye başladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde All Star'da mücadele edecek üç ismi açıkladı. Survivor All Star 2024'te yer alacak ilk isimler Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken oldu. Ilıcalı, bir paylaşım daha yaparak 4. ismi duyurdu. Aleyna kadroda Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu açıkladı. Kalaycıoğlu'na başarılar dileyen Ilıcalı, "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

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