Ada Masalı 6. bölüm fragmanı: Herkes eteğindeki sırları döksün!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Ada Masalı'nın merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Ada Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Ada Masalı 6. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı, 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, farklı hikayesiyle ilgi çeken Ada Masalı'nın 6. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında Haziran'ın, Poyraz'ın babaannesini ziyaret ettiği sırada babaannesinin uyandığı görülüyor.

Öte yandan Hakan'ın, ''Hadi bu gece bir çılgınlık yapalım. Herkes eteğindeki sırları döksün.'' dedikten sonra Haziran'ın ağlaması, Poyraz'ın tüm gerçekleri öğrendiği şeklinde yorumlandı.

İşte Ada Masalı 6. bölüm fragmanı...

Ada Masalı 6. Bölüm Fragmanı İZLE

ADA MASALI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz’ın iskeleye gelip ''Gitme!'' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular.

İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur.

Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.