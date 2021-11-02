Ada Masalı bu akşam var mı, bitti mi? Seyirciye kötü haber

Ada Masalı bu akşam var mı, bitti mi? Seyirciye kötü haber

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ada Masalı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Diziyi izleyenler, "Ada Masalı bu akşam var mı, bitti mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u buluşturan Ada Masalı, ilgiyle izleniyor.

Her Salı heyecanlı bölümleri seyirciyle buluşturan Ada Masalı, yayın akışında yer almadı.

Dizinin yayın akışında yer almaması seyirciyi üzerken, bir yandan ise dizinin akıbeti araştırmaya başlandı.

Seyirciler, "Ada Masalı bu akşam var mı, bitti mi? Ne zaman yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ada Masalı bu akşam var mı, bitti mi? Ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ADA MASALI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ı bir araya getiren Sana Söz dizisi Salı gününe alındı.

Dizi,Ada Masalı'nın yerine yayınlanacak. Bu nedenle Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'lu Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister ve onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek için çalışır.

Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda kalacaktır. Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç ise Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır.

Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir? Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur.

Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır. Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.