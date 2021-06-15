Ada Masalı dizi oyuncuları ve karakter analizleri

Ekranların yaz dizileri seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu akşam ilk bölümüyle Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

Ay Yapım imzalı Ada Masalı 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV’de seyirciyle buluşuyor.

Farklı hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını keyifli bir dille seyirciye aktaracak

Aynı zamanda Ada Masalı dizisi büyülü ada atmosferini de yaz ekranlarına taşıyacak.

Seyirciler dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırılıyor. Peki Ada Masali konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Ada Masalı'nın merak edilen oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerin merak edilenleri...

ADA MASALI DİZİ KONUSU

Yazlık bir adada çekilen Ada Masalı, tam bir yaz dizisi olacak. Dizide, Alp Navruz Deniz karakterine hayat verirken partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak.

İzmir'de minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsü ele alınıyor. Babaannesi tarafından büyütülen bir kızın büyüyüp aşkı bulma hikayesi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görecek.

ADA MASALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ayça Ayşin Turan (Haziran)

Kendi ayakları üzerinde duran, işinde başarılı ve özgür ruhlu Haziran; güzel ve hayat dolu bir kadındır. İnatçı olduğu kadar sevecen biri de olan Haziran, ışığıyla herkesi etkilemeyi başarır. Her şeyiyle şehir hayatını seven ve modern dünyanın ona sunduğu tüm imkanlardan yararlanan Haziran’ın en büyük hayali kariyerinde ilerlemek ve Tokyo’daki pozisyon için terfi almaktır. Bu terfi için son bir görevi kalan genç kadının yolu Kırlangıç Adası’na düşecek ve hayatı bu adayla beraber tamamen değişecektir. İnandıklarından vazgeçecek, yepyeni bir yaşam biçimine alışmaya çalışacak ve bu süreçte aşkla da tanışacaktır.

Alp Navruz (Poyraz)

Doğaya düşkün, akıllı ve yakışıklı bir ada sakini olan Poyraz’ın insanlara karşı mesafeli tavrı, çoğu kişinin ondan çekinmesine sebep olsa da sahip olduğu ince ruh, çocuklar ve hayvanlara olan düşkünlüğü ile özünde çok iyi niyetli bir insandır ve sevdikleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Her şeyi elleriyle kendi başına yapmayı sever, bir şeyler üretmeye ve yaratmaya bayılır. Adanın yeni sakinleri ve tadacağı yeni duygular ile Poyraz’ın da hayatı bambaşka bir seyir alacaktır.

İpek Tenolcay (Zeynep)

Başarılı bir abiye tasarımcısı olan Zeynep, Haziran’ın annesidir. İşkolikliğiyle ön plana çıkan Zeynep de aslında eski bir ada sakinidir. Geçmişte Selma’yla yaşadığı bir sıkıntı sonucu yıllarca adaya geri dönmemiştir. Haziran’ın yolunun Kırlangıç Adası’na düşmesiyle o da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Nihan Büyükağaç (Selma)

Doğma büyüme adalı olan Selma, Haziran’ın teyzesidir. İyi kalpli ve misafirperver bir kadın olan Selma; evhamlı biri olmasına rağmen insanları evinde misafir etmeyi, onlara sofralar kurmayı ve çevresindekileri memnun etmeyi çok sever.

Bülent Çolak (Görkem)

Defile organizatörü olarak çalışan Görkem, Zeynep’in en yakın arkadaşıdır. Aşırı derecede takıntılıdır ve pek insan sevmez. Huysuz biri olmasına rağmen sevdikleri için elinden geleni her zaman yapar.

Cem Anıl Kenar (Hakan)

Haziran’ın İstanbul’daki ofisinden arkadaşı olan Hakan, aynı zamanda bir adalıdır. Üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul’a gelen Hakan, sonraki yıllarda adaya pek uğramamıştır. Adaya dönmemesinin sebeplerinden biri geçmişte yaşadığı kalp kırıklığı olan genç adamın hırsı ve başarılı olma tutkusuyla yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Beril Pozam (İdil)

Adanın belediye başkanının kızı İdil, hemşirelik mezunudur. Güzelliği ve sosyalliğiyle dikkat çeken İdil, çocukluğundan beri Poyraz’a deli gibi aşıktır. Kendisini yaşadığı adanın etkinliklerine adamıştır. Adanın en sevileni, en beğenileni olmaya alışan, nazik ve yardımsever tavrıyla kendisini herkese kabul ettiren İdil, istediğini elde etmek için her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır. Kendisine pek çok şeyi hak gören genç kadın, hakkı olduğuna inandığı şeyleri almaktan da asla vazgeçmez.

Özge Demirtel (Biricik)

Haziran’ın çocukluktan beri en yakın arkadaşı Biricik, neşeli ve hayat doludur. Çok zengin bir ailenin kızı olan ve hayatta gezip tozmak dışında hiçbir gayesi olmayan Biricik, hayatın ona sunduğu tüm imkanlara rağmen şımarık ya da bencil bir kadın değildir. Çalışmaya dair hiçbir isteği ve hevesi olmayan genç kadın, gerçek bir şehir insanıdır.

Rami Narin (Alper)

Adanın bir diğer sakini ve Poyraz’ın en yakın arkadaşlarından biri olan Alper, ada meydanında bir meyhane işletir. Poyraz’ın aksine dışa dönük ve sosyaldir. Şimdiye kadar hiç gerçek aşkı tatmasa da birçok kız arkadaşı olmuştur. Neşesinden hiçbir zaman ödün vermeyen Alper, Poyraz’la bambaşka özelliklere sahip olmasına rağmen ona çok düşkündür ve onun için her şeyi göze alabilir.

Eylül Ersöz (Nehir)

Selma’nın kızı ve Haziran’ın daha önce hiç tanışmadığı kuzeni Nehir, Haziran’a hayrandır. Çok zeki bir genç kız olan Nehir, ergenliğin getirdiği kafa karışıklığı ile sürekli farklı kimliklere bürünür. Gotik görünümünün altında masalsı aşklara inanan genç bir kız yatan Nehir, romantik yanını herkesten saklar.

Merve Nur Bengi (Melisa)

Poyraz ve Alper’in çocukluktan beri yakın arkadaşı olan Melisa, adanın pastacısıdır. İyi niyetli biri olmasına rağmen dışarıya karşı sert ve katı biridir. Ruh hali sürekli değişir ve değişime kapalıdır.

Bedia Ener (Aliye)

Aylardır komada olan Aliye, Poyraz’ın babaannesidir. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girmiştir ve adadaki herkes Aliye’nin uyanmasını dört gözle bekler. Poyraz’a çok düşkündür ve onu büyütürken elinden gelen her şeyi yapmıştır.