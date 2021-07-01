Adana Demirspor ile anlaşan Younes Belhanda kimdir?

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Belhanda, Adana Demirspor ile sözleşme imzalayarak Süper Lig'e geri döndü. Bunun üzerine Belhanda'nın kariyeri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray'da 10 numara pozisyonunda oynayan ve Fatih Terim'in gözdesi olan Belhanda yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle Mustafa Cengiz yönetimi tarafından gönderilmişti.

Türkiye'ye ve Süper Lig'e geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiren Belhanda'nın yeni adresi belli oldu.

Başarılı 10 numara Süper Lige'e geri dönerek, Adana Demirspor'a imzayı attı. Bunun üzerine Belhanda'nın kariyeri merak konusu oldu. İşte Belhanda'nın biyografisi..

BELHANDA KİMDİR?

Younes Belhanda Fransa’da Avignon şehrinde dünyaya gelmiş, ailesi ondan önce Fas’tan Fransa’ya yerleşmiştir. Fas asıllı bir Arap aileden gelen Younes Belhanda, henüz 7 yaşında iken futbola başlamıştır. 7 yaşında RC Aramonais takımı ile altyapı deneyimine başlayan Younes Belhanda, 1997 – 1998 yılları arasında bu kulüpte forma giyme şansı bulmuştur.

Daha sonra 1998 yılında bir başka takım olan MJC Avignon takımı ile anlaşan Belhanda, doğduğu şehirde futbol oynama şansı bulmuştur. Burada da tam 5 sene forma giyme şansı bulan Younes Belhanda, 2003 yılında ise Fransa takımlarından birisi olan Montpeiller forması giydi.

Montpeiller formasını tam 6 sene giyen Belhanda, 2009 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak, 2009 – 2013 yılları arasında bu takımda şampiyonluk yaşamıştır. Younes Belhanda Montepeiller forması ile tam 127 maçta forma giymiştir ve 26 gol atarak oldukça iyi bir performans sergilemiştir. Bu takımın 10 numara mevkisinde forma giyen Belhanda, 2013 yılında 10 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Ukrayna takımlarından olan Dinamo Kiev ile anlaşmıştır.

Younes Belhanda Ukrayna liginde de tam 5 sene forma giydikten sonra 2016 yılında Dinamo Kiev forması giyerken Schalke 04’e kiralık olarak gönderilmiştir. Schalke 04 forması ile Almanya kariyerine başlayan Belhanda burada yalnızca 6 ay forma giyebilmiş, 2016 – 2017 sezonu için ise Fransız kulüplerinden olan Nice ile anlaşmıştır. Burada kiralık olarak forma giyen Younes Belhanda, 32 maçta 3 gol atmayı başardı ardından 2017 yılında ise Dinamo Kiev oyuncusu iken Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Montpellier Başkanı Louis Nicollin, Belhanda'nın başarısından şu sözlerle bahsetmiştir: "Belhanda'nın her bir ayağında iki Nasri, üç Ben Arfa var."

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