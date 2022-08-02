Adanalı Maria'nın değişimi Serenay Sarıkaya'ya parmak ısırtır! Minicik büstiyeri olay oldu..

Adana dizisinde Maria'ya hayat veren ve son olarak Kuzey Yıldızı'nda yer alan Zeynep Koltuk, değişimi ve güzelliğiyle sosyal medyayı sakıp kavurdu.

2 Ocak 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Koltuk, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos isimli dizide yaşayan Koltuk, 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Neva'ya hayat verdi.

Neva sayesinde akıllara kazınan Zeynep Koltuk'un asıl tanınması ise Adanalı dizisinde oldu.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Ezra gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu, son olarak Kuzey Yıldızı'nda gözüktü.

Kuzey Yıldızı'nda Şule'ye hayat veren Zeynep Koltuk, Adanalı hayranları tarafından tanınmadı.

Yıllar içerisinde bir hayli değişen Zeynep Koltuk'un Adanalı dizisindeki Maria olduğunu öğrenenler, şoke oldu.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen başarılı isim, yaşadığı değişim ve sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Adanalı Maria'nın inanılmaz değişimi

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Zeynep Koltuk, herkesi şaşırttı.

Yıllar içerisinde bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu, bazı hayranları tarafından tanınmadı.

Başarılı projelerle ekranda yer alan Zeynep Koltuk, yaşadığı değişim ile adeta Serenay Sarıkaya'yı geride bıraktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Adanalı'daki imajından tamamen çıktı ve saçlarını sarıya boyattı.

Dudak dolgusu ve burnuna işlemler yaptırdığı görülen oyuncu, son hali ile daha fazla beğni topladı ve "Çok güzel olmuşsun" yorumlarını topladı.

Yaptırdığı işlemlere rağmen doğal bir görüntüsü olan Zeynep Koltuk, yeniden ekranlara dönmek için sabırsızlanıyor.