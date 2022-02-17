Adanalı'da Maraz Ali'nin en sadık adamıydı, bilen bilir... Boncuk hem evlendi hem de fenomen oldu!

Adanalı'da Maraz Ali'nin en sadık adamıydı, bilen bilir... Boncuk hem evlendi hem de fenomen oldu!

Adanalı dizisinde Maraz Ali'nin adamı Boncuk'a hayat veren Fırat Albayram, evlendi. Eşi ile birlikte Youtube üzerinden fenomen olan ve videolar çeken oyuncu, herkesin beğenisini kazanıyor.

7 Kasım 2008 tarihinde AV ekranlarında yayınlanan Adanalı'nın proje tasarımcısı ve senaryo yazarı Tayfun Güneyer olurken, yönetmen koltuğunda ise Adnan Güler oturdu.

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimlerin buluştuğu dizide Serenay Sarıkaya ve Zeynep Koltuk gibi oyuncular yer aldı.

3 sezon süren ve 79. bölümü ile final veren dizi izleyenlerini hem aksiyona hem de polisiyeye doyurdu.

Herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdırmaya başlayan Adanalı'da Maraz Ali'nin en sadık adamı olan Fırat Albayram, Boncuk karakterine hayat verdi.

1. bölümden 53. bölüme kadar dizide olan ve daha sonra diğer çete üyeleri ile Avrupa'ya kaçarak projeden ayrılan Albayram, Ceyda Kasabalı işe evlendi.

Instagram ve Youtube platformuna ürettikleri içeriklerle kendilerinden söz ettirmeyi başaran Fırat Albayram-Ceyda Kasabalı ikilisi sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden birisi oldu.

ADANALI BONCUK'UN SON HALİ

11 Ocak 1985 yılında Aydın'da dünyaya gelen oyuncu, Adanalı'da hayat verdiği Boncuk karakteri ile akıllara kazındı.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Albayram sırasıyla; Adanalı, Suskunlar, Merhamet, Kaçak Gelinler, Tozkoparan İskender dizilerinde rol aldı.

Şimdilerde 2016 yılında evlendiği Ceyda Kasabalı ile Youtube içerik üreten oyuncu videolarını, "Noluyo Ya" üzerinden yayınlanıyor. Oldukça sevilen çiftin sosyal medya üzerinden takipçi sayısı bir hayli fazla.

Hayranlarına sosyal mecralar üzerinden ulaşan Albayram, yıllar içinde yakışıklılığından bir şey kaybetmemiş.

Hala Boncuk olan anılan Fırat Albayram, sosyal medya üzerinden binlerce yorum ve beğeni alıyor. Oyuncunun özellikle evliliği ve eşi çok konuşuluyor.