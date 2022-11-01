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    Adanalı'nın 75 yaşındaki Nevzat Müdür'ü genç aşkıyla yakalandı! "Neden çekiyorsun?"

    Adanalı dizisinde Nevzat Müdür'e hayat veren Orhan Aydın, kız arkadaşı ile Asmalımescit'te mekan çıkışı görüntülendi."Neden çekiyorsunuz?" diyterek sitemde bulunan Aydın'ın gergin olduğu görüldü.
    • 01.11.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:02
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    Adanalı'nın 75 yaşındaki Nevzat Müdür'ü genç aşkıyla yakalandı! 'Neden çekiyorsun?'

    7 Kasım 2008 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizi, herkesin sevdiği ve beğendiği projeler arasında yer aldı.

    Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı dizide Orhan Aydın, Nevzat Müdür'e hayat verdi.

    Adanalı'yı canlandıran Oktay Kaynarca ile birlikte yer aldığı sahnelerle dikkati çeken Aydın, birçok başarılı projede boy gösterdi.

    22 Mart 1947 yılında Ankara'da dünyaya gelen Orhan Aydın, Ankara Yenimahalle Halkevi'nde tiyatroya başladı.

    Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi projelerde yer alan Aydın, uzun zamandır ortalıklarda yoktu.

    Son olarak 2016 yılında Kertenkele isimli dizide yer alan Aydın, dün gece Asmalımescit'te görüntülendi.

    Genç bir arkadaşı ile görüntülenen Orhan Aydın'ın gergin olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

    Orhan Aydın'ın hareketli gecesi

    Küçük Besleme, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Kurtuluş gibi yapımnlarda rol alan 75 yaşındaki usta oyuncu Orhan Aydın, kız arkadaşı ile görüntülendi.

    Adanalı nın 75 yaşındaki Nevzat Müdür ü genç aşkıyla yakalandı! 'Neden çekiyorsun?' #1

    Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

    Orhan Aydın ve genç kız arkadaşı, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Adanalı nın 75 yaşındaki Nevzat Müdür ü genç aşkıyla yakalandı! 'Neden çekiyorsun?' #2


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