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    Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar'ın son hali şaşkınlık yarattı! 'Bir insan hiç yaşlanmaz mı?'

    Oyuncu Selin Demiratar'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte ünlü oyuncunun son hali..
    • 10.12.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 14:49
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    Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar'ın son hali şaşkınlık yarattı! 'Bir insan hiç yaşlanmaz mı?'

    Bir dönemin sevilen dizilerinden Adanalı'da canlandırdığı İdil karakter ile hafızlara kazınan oyuncu Selin Demiratar'ın son hali görenleri şaşırttı.

    Selin Demiratar, 20 Mart 1983 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 39 yaşındaki oyuncu uzun zamandır bir projede yer almıyor.

    Yaklaşık 7-8 yıldır ekranlarda yer almayan Selin Demiratar'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarını şaşırtıyor.

    Sosyal medya hesabında paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanan Selin Demiratar'ın instagramda 140 bin takipçisi bulunuyor.

    Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Selin Demiratar sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncu son olarak 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide Feyza karakterini canlandırmıştı..

    İşte Selin Demiratar'ın son hali..

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #1

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #2

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #3

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #4

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #5

    Adanalı nın İdil i Selin Demiratar ın son hali şaşkınlık yarattı! Bir insan hiç yaşlanmaz mı? #6


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