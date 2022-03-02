Adanalı'nın Pınar'ı bir değişti pir değişti! Fiko ya da Lezize Nine görse tanıyamaz...

Adanalı'nın Pınar'ı bir değişti pir değişti! Fiko ya da Lezize Nine görse tanıyamaz...

Adanalı dizisinde Pınar'a hayat veren Tuğçe Özbudak, yıllar için tam anlamıyla bambaşka biri oldu. Her anlamda kendisini yenileyen ve ekranlardan çekilen Özbudak, sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisi, polisiye ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkatleri çekti.

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimleri buluşturan dizi, 3 bölüm sürdü ve 79. bölümde sona erdi.

Dizinin başrolleri kadar ilgiyi çeken kadrosunda yer alan Tuğçe Özbudak, Pınar karakteri ile öne çıktı.

İlk başlarda çok fazla tanınmayan Özbudak, dizi ilerledikçe oyunculuğu sayesinde göz doldurdu ve karakteri tanıtmayı başardı.

Fiko karakteri ile iyi bir partner olan Tuğçe Özbudak, uzun bir süredir herhangi bir dizi projesinde yer almadı.

Ekranlarda gözükmeyen ancak sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, yaşadığı değişimle herkesi şoke etti.

Yüzüne ufak tefek işlemler yaptırdığı görülen ve farklı yaşam süren Özbudak, hayranlarından bolca yorum alıyor.

ADANALI'NIN PINAR'I ÖYLE BÖYLE DEĞİŞMEDİ

10 Haziran 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Tuğçe Özbudak, Adanalı dizisindeki Pınar karakteri sayesinde adını duyurdu.

Birçok projede yer alan ve İşte Benim Stilim'de de boy gösteren Özbudak, 2016 yılından beri ekranlardan uzak.

Adanalı'dan sonra neler yaptığını merak edenler oyuncunun sosyal medyasına bakınca şoke oluyor.

Genç ve güzel ismin yıllar içinde kilo verdiği ve yaptırdığı bazı işlemler sayesinde değiştiği görülüyor.

Güzelliğini ve sempatikliğini kaybetmeyen Tuğçe Özbudak'ın yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

Deneyimli isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah isimli programa katılmış ve uzun süre sonra yeniden gündem olmuştu.