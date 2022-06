Survivor All Star'da fırtınalar estiren Adem Kılıçcı kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler..

Survivor All Star 2022 finalisti Adem Kılıçcı'nın hayatı büyük merak konusu oldu.Ünlü bokscunun hayatını merak edenler milli boksör hakkında merak ettiklerini öğrenmeye çalışıyor.

Bir Survivor ikinciliği bir Survivor All Star şampiyonluğu bulunan Adem Kılıçcı'nın hayatına dair merak edilenleri derledik.

Adem Kılıçcı kimdir?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir.Küçük yaşlardan itibaren spora merak salan Adem Kılıçcı hayatı boyunca sporla iç içe bir hayat yaşıyor.Annesinin Erzurumlu olduğunu dile getiren Adem ailesinin Kafkasya'dan göçtüğünü belirtmiştir.

Üniversiteyi Ağrı'da bitiren Adem Kılıçcı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.Fenerbahçe boks takımında da görev alan Adem Kılıçcı ülkemizi 2008 ve 2012 olimpiyatlarında temsil etmiştir.

Adem Kılıçcının kazandığı madalyalar

2004 - Antalya 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya

2007 - Chicago'da düzenlenen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya

2009 -Akdeniz Oyunları gümüş madalya

2011 - Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

2013 - Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır..

Survivor kariyeri

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a davet edilen Adem Kılıçcı o sene yarışmadan 2. olarak ayrılmıştır.2018'de düzenlenen Survivor All Star yarışmasının kadrosuna dahil edilen Kılıçcı o sene All Star şampiyonu olmuştur.Survivor All Star 2022 kadrosundada yer alan Adem Kılıçcı finale kalarak 2. kez şampiyon olmayı bekliyor..