Adem Metan "Yılın Dijital İçerik Üreticisi" ödülünün sahibi oldu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde gazeteci Adem Metan, "Yılın Dijital İçerik Üreticisi" ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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ensonhaber.com

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu..

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel ve ulusal basında birçok kuruluşa ve gazetecilere ödüllerini tek tek elleriyle takdim etti.

Bunlardan bir tanesi de dijital medya içerik üreticisi Adem Metan oldu.

Adem Metan'a ödül

YouTube'da birbirinden farklı ve özel içeriklerle kullanıcıların karşısına çıkan gazeteci Adem Metan "Yılın Dijital İçerik Üreticisi" ödülünün sahibi oldu.