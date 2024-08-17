Adem Metan’ın ekibi trafik kazası geçirdi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe yangınlar çıktı.
Ekipler havadan ve karadan canla başla alevlerle mücadele ediyor.
Bölgede tansiyon oldukça yüksek.
Gazeteci Adem Metan bu süreçte verilen mücadeleyi anlık olarak X hesabından takipçilerine aktarıyor.
Ancak yangın bölgesinde üzücü bir olay yaşandı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER
Adem Metan’ın yardımcısı Mustafa Erdem, yangın bölgesinde konum değiştirmek isterken bir anda direksiyonun hakimiyetini kaybetti..
Yaşanan trafik kazası nedeniyle ölümle burun buruna gelen Adem Metan’ın ekibi, kazadan ciddi şekilde yara almadan kurtuldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Adem Metan’ın ve ekip arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Adem Metan’ın yaklaşık 15 yıldır yanında olan Mustafa Erdem’in kaza sonrası kısa süreli şok yaşadığı daha sonra kendine geldiği öğrenildi.
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