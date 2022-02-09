Adı Sevgi dizisi 2. tanıtımı geldi! Çocuk gelinler ve kadına şiddet...

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı ATV'nin iddialı dizisi Adı Sevgi için geri sayım devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'i buluşturan Adı Sevgi dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

İKİNCİ TANITIM GELDİ

Adı ilk önce ''Okul Yolunda'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Adı Sevgi'' olarak değiştirilen Koliba Film imzalı dizinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

Adı Sevgi 2. Tanıtım VİDEO

OYUNCU KADROSU

Çocuk gelinleri ve kadına şiddet konularını ele alacak olan dram türündeki Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Konusuyla oldukça iddialı olan dizinin kadrosunda; Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Asena Keskinci, Hande Kaptan, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, İlker Sami Kılıç, Ozan Güçlü, Cenk Hakan Köksal, Oktay Korunan, Ece Koroğlu ve Serpil Gül gibi isimler bulunuyor.