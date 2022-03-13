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    Adı Sevgi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi kadrosu ve karakterleri

    13 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu merak ediliyor. İşte Adı Sevgi dizisi hakkında bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:36
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    Adı Sevgi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi kadrosu ve karakterleri

    Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle ekran macerasına bu akşam başlıyor.

    Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.

    Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldığı dizi ATV ekranlarında pazar akşamları yayınlanacak.

    Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, mercek altında...

    İşte, Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrolleri paylaştığı Adı Sevgi'nin kadrosunda yer alan isimler ve hayat verdikleri karakterler…

    ADI SEVGİ DİZİ KONUSU NEDİR?

    "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

    Adı Sevgi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi kadrosu ve karakterleri #1

    ADI SEVGİ DİZİ KARAKTERLERİ

    Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara

    Emir Baykara karakterini canlandıran başarılı oyuncu, hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın oğlu olarak izleyenlerin karşısına çıkıyor. Vicdanı ve dürüstlüğü hayatının merkezine alan Emir Baykara, ağabeyi Ekrem Baykara'nın karşısında yer alıyor.

    Gizem Güneş – Elif Türkkan

    Yeni atanmış bir Türk Dili Edebiyatı öğretmeni, genç, güzel, azimli ve zarif… Zorluklarla geçen bir çocukluğun ardından yeni atandığı ilçedeki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Elif Türkkan, Zeynep'in çaresizliğine de umut oluyor.

    Mert Doğan – Volkan Baykara

    Baykara Ailesi'nin son kuşaktaki tek oğlu olan Volkan'ın en büyük takıntısı Zeynep… Konu Zeynep olduğu zaman dengesini kaybediyor.

    Asya Kasap – Zeynep Aydan

    En büyük hayali okumak ve doktor olmak… Zeynep'in bu hayalinin karşısındaki en büyük engel ise Baykara Ailesi'nin küçük oğlu Volkan Baykara'nın takıntılı aşkı.

    Fatih Al – Ekrem Baykara

    Otoriter ve pragmatist bir aile lideri olarak dikkat çekiyor. Zeynep'e takıntılı aşkıyla bilinen Volkan'ın babası. Emir'le arasındaki rekabet onları kardeşlikten çok düşmanlığa götürüyor.

    Nihan Büyükağaç – Macide Baykara

    Ekrem Baykara'nın eşi, Volkan'ın annesi. Ailenin güçlü kadını. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.

    Mehtap Bayri – Şükran Özer

    Baykara Ailesi'nin eli maşalı sorumlusu… Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın annesi. Oğlu Ferdi açıkgöz olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri Şükran'ı çok zorluyor.

    Hande Kaptan – Özlem Taşçı

    Elif'in kaprisli ev arkadaşı Özlem, Elif'in zıttı bir karaktere hayat veriyor. Küçük ilçenin zorluklarının bezdirdiği bir İngilizce öğretmeni olan Özlem, ilgi alanına giren konularda ise oldukça becerikli ve hırsılı…

    Adı Sevgi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi kadrosu ve karakterleri #2


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