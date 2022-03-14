Adı Sevgi'nin Emir'i, EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Üç Kuruş'tanmış! Bu ne güzellik...

Adı Sevgi'nin Emir'i, EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Üç Kuruş'tanmış! Bu ne güzellik...

EDHO'nun Alparslan'ı olarak akıllara kazınan ve şimdilerde Adı Sevgi dizisinde rol alan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Üç Kuruş'un yıldızı çıktı. Yıldırımer'in eşi, güzelliğiyle adeta parmak ısırttı.

Yunus Emre Yıldırımer, 6 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile büyük bir üne kavuştu.

Dizide Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer, bu rolü sayesinde herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani final kararı almasının ardından yeni proje arayışına geçen Yıldırımer, yine ATV'de yayınlanan Adı Sevgi dizisiyle ekranlara döndü.

Adı Sevgi dizisinde Emir Baykara karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldırımer, buradaki rolüyle de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dizi, yayınlanan ilk bölümüyle hatırı sayılır reyting oranları elde ederken Yıldırımer'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin oyuncu olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

EDHO İLE PARLADI

5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer, ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan Yunus Emre Yıldırımer, ilk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili dizisi ile yaşadı.

Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol alan Yıldırımer, 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı.

Aynı zamanda tiyatroya da devam eden Yıldırımer, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde Şinasi rolünü canlandıran başarılı oyuncu, 2015 yılından bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

EŞİ ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN YILDIZI ÇIKTI

Yunus Emre Yıldırımer, üniversite yıllarında tanıştığı Melissa Yıldırımer ile 2012 yılında evlendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinde de birlikte yer alan Yunus Emre Yıldırımer ve Melissa Yıldırımer çiftinin Doğu adında bir oğlu bulunuyor.

Söz ve Küçük Gelin gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Nesrin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melissa Yıldırımer, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.