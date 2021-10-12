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- Adını Feriha Koydum oyuncuları yeniden bir arada! İşte o kare
Adını Feriha Koydum oyuncuları yeniden bir arada! İşte o kare
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 21:22
- Güncelleme : 12.10.2021 - 21:23
Show TV ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi, kadrosu ve konusu ile efsaneler arasına girmeyi başardı.
Dizinin başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Gördüm, Çağatay Ulusoy, Metin Çekmez gibi isimler yer alırken, dizi yıllar geçmesine rağmen popülaritesini kaybetmedi.
Hazal Kaya diziden ayrıldıktan sonra Emir'in Yolu olarak devam eden dizi, günümüzde yayınlanan tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kırıyor.
Çağatay Ulusoy'un büyük bir hayran kitlesine ulaştığı dizi Hazal Kaya'nın ise ününe ün katmıştı.
Dizide Kaya'nın ağabeyini canlandıran Melih Selçuk, yıllar sonra bir organizasyonda Hazal Kaya ile poz verdi.
HAZAL KAYA VE MELİH SELÇUK BİR ARADA
Hazal Kaya ve Melih Selçuk bir organizasyonda buluştu ve hasret giderdi.
Adını Feriha Koydum'da ağabey ve kardeşi canlandıran ikili, bir araya geldiklerini çektikleri kare ile ölümsüzleştirdi.
Dizide Mehmet karakterine hayat veren Selçuk'un değişmediği görülürken, Hazal Kaya ise yenilediği tarzı ile dikkatleri çekti.