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Adını Feriha Koydum oyuncuları yeniden bir arada! İşte o kare

Adını Feriha Koydum oyuncuları yeniden bir arada! İşte o kare

Bir döneme damga vuran ve başrollerinde Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Dizinin oyuncularından Kaya ve Melih Selçuk bir araya geldi.