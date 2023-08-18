ensonhaber.com
Adını "Hercai" dizisiyle duyuran Ebru Şahin Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Destan, Yüz Yıllık Yalnızlık gibi yapımlarda rol aldı.
2022 yılında NBA'de forma giyen, Makedonya Asıllı Türk profesyonel basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren Şahin, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.
Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Şahin, hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.
Ebru Şahin'in fiziği
Son paylaşımıyla gündeme gelen güzel oyuncu, bikinili karelerini yayınladı.
29 yaşındaki Ebru Şahin'in fiziği, görenleri mest etti.
Fit vücudu ve kaslarıyla beğeni toplayan Şahin, binlerce iltifat aldı.