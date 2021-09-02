Adriana Lima, Venedik Film Festivali'nden rüzgar gibi geçti! Metin Hara'dan sonra aşkı buldu..

78'inci Venedik Film Festivali'ne katılan Adriana Lima iddialı kıyafeti, güzelliği ve sevgilisi ile geceye damga vurdu. Lima sevgilisini öpücüklere boğarken, o anlar ise çekilen karelere yansıdı.

Brezilyalı model Adriana Lima bir dönem Metin Hara ile aşk yaşamış ve Türkiye'de adından oldukça söz ettirmişti.

Hara ile uzun bir süre birlikte olan Lima, ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmadı.

Ancak dün 78'inci Venedik Film Festivali'ne katılan Lima, yeni aşkı ve güzelliği ile gecede boy gösterdi.

Lima'nın eski aşkı Metin Hara ise şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor...

LİMA GECEYE DAMGA VURDU

Uzun süredir özel hayatını basından uzak tutan Adriana Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.

Yeni ilişkisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Lima, basın mensuplarına poz verirken sürekli olarak, Lemmers ile birbirlerini öpücüklere boğdu.

ELBİSESİ İLE GÖZ DOLDURDU

Pandemide biraz kilo aldığı görülen Adriana Lima, ayırca kırmızı halı için uzun payetli bir elbise tercih etti.

Lima, geçtiğimiz yıllarda Metin Hara dışında, iş insanı Emir Uyar aşk yaşamıştı.