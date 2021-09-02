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- Adriana Lima, Venedik Film Festivali'nden rüzgar gibi geçti! Metin Hara'dan sonra aşkı buldu..
Adriana Lima, Venedik Film Festivali'nden rüzgar gibi geçti! Metin Hara'dan sonra aşkı buldu..
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 15:20
Brezilyalı model Adriana Lima bir dönem Metin Hara ile aşk yaşamış ve Türkiye'de adından oldukça söz ettirmişti.
Hara ile uzun bir süre birlikte olan Lima, ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmadı.
Ancak dün 78'inci Venedik Film Festivali'ne katılan Lima, yeni aşkı ve güzelliği ile gecede boy gösterdi.
Lima'nın eski aşkı Metin Hara ise şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor...
LİMA GECEYE DAMGA VURDU
Uzun süredir özel hayatını basından uzak tutan Adriana Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.
Yeni ilişkisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Lima, basın mensuplarına poz verirken sürekli olarak, Lemmers ile birbirlerini öpücüklere boğdu.
ELBİSESİ İLE GÖZ DOLDURDU
Pandemide biraz kilo aldığı görülen Adriana Lima, ayırca kırmızı halı için uzun payetli bir elbise tercih etti.
Lima, geçtiğimiz yıllarda Metin Hara dışında, iş insanı Emir Uyar aşk yaşamıştı.