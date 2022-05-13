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    Afara'nın konuğu Onur Buldu'nun eşini gören hayran kaldı! 'Sarı fırtınam' diye seviyor...

    Güldür Güldür'deki Bilal karakteriyle gönüllere taht kuran Onur Buldu, Afara'ya konuk oldu. Onur Buldu'nun merak edilen öğretmen eşi Duygu Koz ise güzelliğiyle görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 20:07
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    Afara'nın konuğu Onur Buldu'nun eşini gören hayran kaldı! 'Sarı fırtınam' diye seviyor...

    Yargı dizisindeki Eren Komiser rolüyle dikkatleri çeken Uğur Aslan, bu sefer sunuculuk performansıyla ekranlarda.

    Uğur Aslan, müzikal haline getirdiği “Afara", sahnede güçlü bir orkestrayla onlarca arabesk şarkı söyleyip, hem oyuncu hem müzisyen olarak seyirciyi büyülüyor ve bir çok sürprizle buluşturuyor.

    Afara'nın 13 Mayıs Cuma akşamı konukları arasında Onur Buldu yer alıyor.

    Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de hayat verdiği Bilal karakteriyle izleyiciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Onur Buldu, özel hayatıyla merak konusu oldu.

    Eşini gören şaştı kaldı

    Benim Annem Bir Melek, Avrupa Yakası, Papatyam gibi projelerde boy gösteren Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile hayatını birleştirdi.

    Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Buldu'nun eşini görenler güzelliğiyle büyülendi.

    Sarı saçları ve duru güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Duygu Koz, şimdilerde hamile.

    Sosyal medyadan sık sık aşk pozları paylaşan çift, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Buldu çiftinin romantik kareleri, görenlerin yüzünü güldürüyor.

    İşte Onur Buldu ve eşi Duygu Koz'un kareleri...

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #1

    Onur Buldu geçtiğimiz günlerde ise eşinin fotoğrafına şunları yazmıştı:

    "O kadar çok hatıramız var ki seninle. Mesela bu anı dün gibi hatırlıyorum. Sıcak bir yaz akşamı, denize yakın bir meltem, daha önce keşfetmediğimiz bir coğrafya ve benim durmak bilmeyen çenem.

    Hiç bıkmadan dinleyen gözlerine, sana ve üçümüze meftunum. Mutluluk yakanı bırakmasın sevgilim. Beni yol arkadaşı seçtiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim."

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #2

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #3

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #4

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #5

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #6

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #7

    Afara nın konuğu Onur Buldu nun eşini gören hayran kaldı! Sarı fırtınam diye seviyor... #8


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