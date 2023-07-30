Afra Saraçoğlu ‘Barbie’ oldu, Instagram yıkıldı! "Barbie işine bak kardeşim" Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayranları, ünlü oyuncuyu Barbie yaptı. Barbie'nin kendisini bile gölgede bırakan Afra Sarçoğlu'nun o hali sosyal medyayı yıktı geçti.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle gönüllerde taht kuran Afra Saraçoğlu, son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemlerde popüler olan Barbie akımına birçok ünlü katılmıştı. Ancak Afra Saraçoğlu'nun akıma girişi farklı oldu. Oyunculuk performansıyla birlikte özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun hayranları boş durmadı. Hayranları onu Barbie yaptı Afra Saraçoğlu'nun hayranları, ünlü oyuncuyu Barbie yaptı. Yapılan fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi. Bugüne kadar yapılan Barbie akımlarından sonra, Barbie Afra sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf...