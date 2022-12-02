Afra Saraçoğlu küvete uzandı, güzelliğine yorum yağdı! 'Ferit buna dayanamaz'

Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, küvet pozuyla dikkat çekti.

1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraoğlu, eğitim hayatında Edebiyat okudu ancak kariyer rotasını oyunculuk alanında çizdi.

2016 yılında rol aldığı "İkinci Şans" filmiyle oyunculuğa adım atan Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını "Fazilet Hanımın Kızları" dizisinde yakaladı.

Selanik göçmeni olan Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" dizisinde rol alıyor.

Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşan güzel oyuncu, "Seyran" karakteriyle beğeni topluyor.

Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sevgilisi olan Afra Saraçoğlu, oyunculuk bir yana güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Seyran küvette

Instagram'da 5.5 milyon takipçisi olan Afra Saraçoğlu, her karesiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Saraçoğlu, mavi gözleri ve duru güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Küvette verdiği pozla dikkat çeken güzel oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Saraçoğlu'nun o pozuna "Aman Ferit görmesin", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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