Afra Saraçoğlu'dan yatak pozları! Boylu boyunca uzandı, gören dumur oldu! "Boyuna posuna maşallah" Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu, yatak pozlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine hayranlarından yorum yağdı.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayan güzel isim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Burada okurken İkinci Şans filmi sayesinde oyunculuğa adım attı. Saraçoğlu'nun oyunculuğa adım atması ise annesi sayesinde oldu.

Annesi, Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra, güzel isim deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

O dönem Afra Saraçoğlu ve Özcan Deniz arasında da aşk iddiaları gündeme geldi.Ancak bu söylentiler iddiadan öteye geçmedi.

Güzel ismin bu filminden sonra kısmeti açıldı ve Tolga Sarıtaş ile Kötü Çocuk filminde yer aldı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları'nde yıldızı yükseldi.

Uzun süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Afra, Yalı Çapkını dizisi sayesinde de ününe ün kattı.

Seyran karakteriyle parlayan güzel isim, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareleriyle gündeme iyice yerleşti.

Afra Saraçoğlu'nun güzelliği

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bu defa dizi çekimlerinden bir karesini takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncu yatağa uzandığı süper minisiyle takipçilerini mest etti.