Afra Saraçoğlu'na bikinisi küçük geldi! Sosyal medya yıkıldı: "Mert'e misilleme mi?" Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yaz tatilini Yunanistan'da geçirdi. Çektirdiği kareleri de sosyal medyadan paylaşan Saraçoğlu'na yorum yağdı.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren ve ününe ün katan Afra Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Rotayı ilk olarak Bodum'a çeviren ve burada rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakalanan Saraçoğlu'nun aşkı kısa sürdü.

Mert Ramazan Demir'den ayrılan ve Yunanistan'a giden oyuncu, sosyal medya pozlarıyla olay oldu.

Bikinisi Afra'ya küçük geldi

Haziran ayında çıktığı tatilde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenmesiyle ilişkisi ifşa olan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti.

Demir'le haklarında çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalan güzel oyuncu 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan" diyerek tatil pozunu yayınladı.

Oyuncunun paylaşımının arasında tanga bikinisiyle verdiği bir poz da yer aldı.

Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncunun fiziği ise görenleri hayran bıraktı.

Güzel oyuncuya ayrıca, "Mert'e misilleme' yorumları yağdı.