Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi pozları instagramı salladı! "Yılın en iyi çifti"

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi pozları instagramı salladı! "Yılın en iyi çifti"

Yalı Çapkını dizisinin yıldıları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den samimi pozlar..

Yalı Çapkını dizisiyle uzun süredir gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir samimi pozları ile sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in pozlarına hayranları tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

İkilinin pozlarına "Sezonun en uyumlusu oldular", "Yılın en iyi çifti" ve "Tartışmasız son yılların en iyi partnerligi, en yakısan dizi çifti" gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Afra Saraçoğlu bu pozlarını instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Instagram'da 5.9 milyon takipçisi bulunan Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile paylaştığı bu kareler 600 binden fazla beğeni aldı.

İşte o kareler..