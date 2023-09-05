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Ağır makyajın sultanıydı! MasterChef Esra dayanamadı, makyajsız halini paylaştı "Yok artık" Abone Olun

Ağır makyajın sultanıydı! MasterChef Esra dayanamadı, makyajsız halini paylaştı "Yok artık" MasterChef’in 2020 sezonunda gösterdiği azmi ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Esra Tokelli, bu sezon da adından söz ettiriyor. Sadece yemekleriyle değil, tercih ettiği ağır makyajıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor. MasterChef Esra söylenenlere daha fazla dayanamadı ve makyajsız halini paylaştı.

ensonhaber.com Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yarışması, yetenekli ve azimli yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Esra Tokelli, MasterChef 2020 Türkiye sezonunda gösterdiği azim ve başarıyla hafızalara kazındı. Mutfakta sergilediği yeteneklerle ve kişisel gelişimi ile dikkatleri üzerine çekti. MasterChef 2023 All-Star'da da performansını sürdüren Tokelli, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak Esra Tokelli'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de tercih ettiği ağır makyajı. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Makyajsız Esra Tokelli! Tokelli, sonunda takipçilerinin ısrarlarına dayanamayarak makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri kayıtsız kalamadı. MasterChef Esra'nın makyajsız paylaşımı sosyal medyada olay yaratırken takipçilerinden binlerce eleştiri geldi.

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