Ağır makyajın sultanıydı! MasterChef Esra dayanamadı, makyajsız halini paylaştı “Yok artık”

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yarışması, yetenekli ve azimli yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Esra Tokelli, MasterChef 2020 Türkiye sezonunda gösterdiği azim ve başarıyla hafızalara kazındı. Mutfakta sergilediği yeteneklerle ve kişisel gelişimi ile dikkatleri üzerine çekti.
MasterChef 2023 All-Star'da da performansını sürdüren Tokelli, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Ancak Esra Tokelli'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de tercih ettiği ağır makyajı. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.
Makyajsız Esra Tokelli!
Tokelli, sonunda takipçilerinin ısrarlarına dayanamayarak makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.
MasterChef Esra'nın makyajsız paylaşımı sosyal medyada olay yaratırken takipçilerinden binlerce eleştiri geldi.