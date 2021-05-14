Ağır Romantik film konusu nedir? Ağır Romantik filmi oyuncu kadrosu..

Bayramın ikinci gününde televizyon yayın akışında yer alan Ağır Romantik filmi ekranlara gelecek. İşte Ağır Romantik film konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar..

Ağır Romantik filmi bu akşam Show TV'de televizyon izleyiciyle buluşuyor.

Ekran başında vakit geçirenler, yapımcılığını Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva'nın üstlendiği Ağır Romantik filmini merak ediyor.

Başrollerine Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın yer aldığı Ağır Romantik filmi oyuncuları kim? Ağır Romantik filmi konusu nedir? soruları izleyicilerin araştırma konusu oldu. İşte Ağır Romantik filmi hakkında merak edilenler..

AĞIR ROMANTİK FİLM KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Fakat çekimler ağırlıklı olarak, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Nişantaşı semtinde yapıldı.

AĞIR ROMANTİK FİLM OYUNCULARI