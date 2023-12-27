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"Aha dayıya sor" diyerek viral olmuştu! O gencin son halini görenler tanıyamadı, bu nasıl bir değişim…

"Aha dayıya sor" diyerek viral olmuştu! O gencin son halini görenler tanıyamadı, bu nasıl bir değişim… Yıllar önce Adana’da basın mensuplarının yönelttiği sorulara “Aha dayıya sor” diyerek yanıt veren Hüseyin T. Öyle bir değişti ki görenler tanıyamadı. İşte Hüseyin T.’nin son hali…