Adliyeye sevk edilirken bansın mensuplarına “Aha dayıya sor” diyerek sosyal medyada viral haline gelen Hüseyin T. Resmen değişimin kitabını yazdı.
Hüseyin T. 28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğuna ait olan 5 TL’yi bıçak çekerek zorla almış ve ardından yakalanmıştı. Adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının sorularına soruyla yanıt veren ve dua kitabı sattığını öne süren genç dua okunmasını istendiğinden besmele dahi çekememişti.
Bu anları sosyal medyada kısa sürede viral olmuş ve aylarca komedi programlarında da yer edinmişti.
İşte Hüseyin’in değişimi…
Hüseyin T. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adeta değişimin kitabını yazmış dedirtti. Sosyal medya hesabından videolar paylaşan genç 4 kere hacca gidip geldiğini vurguladı.
“Aha dayıya sor” sözleriyle viral haline gelen genci görenler tanıyamadı.