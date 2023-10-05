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UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ikinci maçında Lugano'ya mağlup olan Beşiktaş taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Beşiktaş Aboubakar'ın attığı goller ile 2-0 öne geçtiği maçı son 10 dakikada yediği goller ile 3-2 kaybetti.
Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş sosyal medyada gündeme oturdu. Siyah beyazlıların Lugano mağlubiyeti hakkında binlerce paylaşım yapıldı.
Beşiktaş'ın Lugano'ya 3-2 yenildiği maçın ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda "İsviçre'nin şirin köyü Lugano'nun profesyonel futbol takımından 10 dakikada 3 gol yiyen Beşiktaş'ı kınıyorum.." ifadelerine yer verdi.
Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı Beşiktaşlıların tepkisine neden oldu.