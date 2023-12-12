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Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na şok sözler: 'Bacak kadar boyun var...'

Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na şok sözler: 'Bacak kadar boyun var...' Ahmet Çakar, Halil Umut Meler’e yapılan saldırının ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'na yüklendi..