Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu'na şok sözler: 'Bacak kadar boyun var...'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olay spor dünyasında şok etkisi yarattı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Olayın ardından acil olarak toplanan Türkiye Futbol Federasyonu maçları erteleme kararı aldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini duyurdu.
Yaşanan olay hakkında spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yorumu dikkat çekti. Ahmet Çakar yaptığı açıklamada Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu hedef aldı.
Eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol isimli programda Emre Belözoğlu hakkında söylediği sözler ile dikkat çekti.
Ahmet Çakar "Emre Belözoğlu, bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var. Bu olayları kışkırtan sensin." sözleriyle sosyal medyada gündeme oturdu...