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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaralar hızla sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren depremlerde, yıkılan binlerce bina 50 binin üzerinde vatandaşlara mezar oldu.

Üzerinden bir ayı aşkın süre geçen asrın felaketinin ardından, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Gazeteci Adem Metan, Adıyaman'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldi.

Üç dönem Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapan Demircan, Metan ile yaptığı röportajında bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Adem Metan'ın "Siyasette çok tecrübeli bir isimsiniz. İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde belediye başkanlığı yaptınız. Yani aslında devletin gücünü 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilen, ölçeklendirebilen bir insansınız. 11 tane şehrin depremde ağır yara alması sonrasında sizi burada şaşırtan şey ne oldu?" sorusunu yanıtlayan Demircan, şu ifadeleri kullandı:

Bizim milletimiz, itiraf edeyim ki böyle büyük bir millet, hani bazen hamaset gibi gelir. Hayır, böyle bir millet yok. Öyle aktı geldi ki şaşırdım, milletimizi burada tanıdım. Devletimizin gücünü milletten aldığı gücünü burada gördüm, Binler aktı buraya, isimsiz o kadar çok kahraman var ki.



İnanılmaz, mesela bir sosyal market kuruyoruz bir tane seçkin abi var, muratla birlikte. Bunlar aslında avukat bu işlerle hiç alakaları yok. Burada tır kullandı, arabaların üzerinde teknik adamlık yaptı. İnsanlar çılgınlar gibi buraya, Adıyamanlılarla kucaklaşmaya onlara destek olmaya geldiler.



Ve bu samimiyet herkese geçti. Vatandaşımızın buraya yönlendirdiği yardımı, insan gücünü koordine ettik. Ve bu tedaviyi, devletimiz çok güçlü çünkü böyle bir milleti var.



Ve zaten şunu söyleyebiliriz; Böyle bir felaketin altından ancak Türk milleti kalkar, Türk devleti kalkar. Ancak bizim milletimiz kalkar.